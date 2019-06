L’abbuffata di cemento e la vendetta della terra

«Nisü che sa n’ancórs, ma trènta piò encö i gh’è piö». Lo cantavano Dellino Farmer e Piergiorgio Cinelli, poeti in musica della brescianità contemporanea: 30 piò, circa 10 ettari, la superficie che ogni giorno veniva cementificata sul territorio bresciano. Un consumo di suolo che oggi la crisi dell’edilizia e la scarsità di investimenti hanno rallentato, ma restiamo la provincia più cementificata della Lombardia: 57 mila ettari, il 12% della nostra terra, hanno sopra del cemento e non saranno mai più fertili. Allora non si capisce se sia una notizia buona o cattiva che a Chiari 200 mila metri quadrati destinati a zona industriale siano rimasti invenduti: i previsti capannoni nessuno li ha mai costruiti. Scelte fatte in tempi in cui ancora si pianificavano edificazioni insensatamente gigantesche. Oggi su quei 200 mila metri quadri c’è solo la terra nuda, la madre terra che guarda i suoi figli, cioè noi, perplessa.

