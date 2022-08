Il pool di ricercatori ha raggiunto il Kirghizistan per recuperare i semi dell'albero da frutto con un patrimonio genetico risalente a 60 milioni di anni fa. L'obiettivo è innestare la pianta più antica nel mondo in seno agli Orti Botanici. Bresciaoggi documenterà, tappa dopo tappa, l'affascinante viaggio.

15 AGOSTO

Il pool di ricercatori partito da Ome per recuperare l’eredità più antica del Malus Sieversii, pianta di melo dal Dna raro di 60 milioni di anni fa ritenuta quasi estinta, è atterrato in terra Kirghiza, a Bishkek. Ad accogliere il gruppo è stato il direttore del Dipartimento di Sivilcoltura e Frutticoltura dell'università di Bishkek. Al termine della prima giornata vissuta in nome della scienza non è mancata la sorpresa: «Il Malus Sierversii non è l’unica specie che dovrà essere studiata, ma ne sono presenti altre due» ha spiegato il curatore degli Orti Botanici Antonio De Matola.

Sono stati infatti aggiunti alla programmazione della ricerca il Malus Kirghisorum «che troveremo antichissimo tra le montagne del Tien shan che esploreremo nei prossimi giorni, e il Malus Niezieschiana. Il quale deve avere avuto a quanto pare un contributo evolutivo sul Malus Sierversii. Studi molto recenti hanno lanciato la possibile connessione, tra alberi rari, come ha riferito Il docente che ci accompagna e che ci ha spiegato che in base agli studi di un team di scienziati russi, e in base alle loro osservazioni genetiche la specie niedzwetzkyana ha dato un importante contributo all’evoluzione del Sieversii di cui noi stiamo seguendo le tracce».

