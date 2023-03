Delitto di Cologne, il Ris: «Sangue del morto in officina»

Certezze dalla scienza sull'omicidio di Nexat Rama, il kosovaro di 40 anni ritrovato carbonizzato il 29 agosto nell'auto data alle fiamme nei campi. Per l'accusa il responsabile è Davide Cristiano Mossali, 53enne di Palazzolo

Che l’officina di Palazzolo , secondo investigatori e inquirenti c’entrasse con il delitto, era stato ipotizzato sin dalle prime fasi delle indagini. Ora, dalla scienza, arrivano delle certezze. Una morte, quella di Nexat Rama, 40 anni kosovaro, il cui corpo carbonizzato era stato trovato il 29 agosto scorso nell’auto data alle fiamme nei campi di via Albarello, a Cologne, che era apparsa immediatamente conseguenza di un delitto. Il primo settembre a Palazzolo, frazione san Pancrazio, i carabinieri sono entrati nell’officina di chi, secondo l’accusa, ha ucciso. Un luogo che però, nella vicenda sembra ricoprire un’importanza ancora maggiore. A certificarlo sono gli accertamenti svolti dai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche e che sono confluiti nell’incidente probatorio chiesto dalla difesa.

Tracce di sangue della vittima trovate nell'officina

Il Ris ha scoperto che tracce di sangue, prelevate nell’officina appartengono a Nexat Rama, mentre altre, biologiche, sono sia sue che della persona arrestata per il delitto, il meccanico Davide Cristiano Mossali, 53 anni di Palazzolo. Riscontri che vanno nella direzione della ricostruzione accusatoria, accolta dal gip, nell’ordinanza che stabilisce la custodia cautelare in carcere per il meccanico.

Ucciso in officina, caricato sulla Range Rover, portato nei campi e bruciato

Il delitto secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto nell’officina, dove Mossali avrebbe ucciso Rama con un colpo di pistola alla nuca. Il corpo sarebbe quindi stato caricato sulla Range Rover in uso al kosovaro e portato nei campi, dove l’auto è stata incendiata. Il colpo di pistola esploso contro Rama in pieno giorno potrebbe non essere stato udito all’esterno dell’officina, perchè, secondo quanto è scritto nell’ordinanza avrebbe potuto «essere stato coperto dai rumori provenienti dai martelli pneumatici utilizzati dai lavoratori sulla strada vicino all’officina».

L'indagato si è sempre dichiarato innocente

Il movente del delitto andrebbe poi ricercato in un debito di circa 30mila euro che Mossali avrebbe avuto con Rama. L’indagato si è sempre dichiarato innocente. Prima ancora degli accertamenti svolti dal Ris di Parma, sarebbero stati i rilievi della Scientifica di Brescia, intervenuta con i carabinieri della compagnia di Chiari, a portare elementi ritenuti importanti dagli inquirenti: si tratterebbe di «diversi aloni tipici di azioni di strofinamento o lavaggio» oltre alla «presenza di possibili residui ematici». Questo, sui pavimenti dell’officina. •.