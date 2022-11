Direttissima Germania-alto Garda L’unico bagaglio dei bikers sarà la bici

Oltre 3.800 transiti nella giornata di domenica, 3.367 quelli di ieri pomeriggio alle 16, per un totale parziale di 1.672.554 dal 14 luglio 2018, data dell’inaugurazione. Sono numeri record della ciclopedonale a sbalzo sul lago di Limone, ormai diventata un’ attrazione turistica al pari di Gardaland. «Complice il bel tempo - conferma Franceschino Risatti nella duplice veste di vice sindaco e assessore al Turismo – in questo ponte di Ognissanti è arrivato il mondo qui in paese: qualcuno aveva programmato di chiudere domenica l’albergo e adesso si morde le mani perché c’è il pienone ancora per qualche giorno». Chissà cosa potrà accadere quando anche il tratto trentino di pista ciclopedonale da Riva a Limone sarà completato. La realizzazione del tracciato lungo la sponda occidentale da Limone a Riva (quasi sei chilometri complessivi per un costo dell’opera di 32.884.512,40 euro) dovrebbe terminare entro il 2025, grazie anche al riutilizzo di alcuni tratti in galleria della vecchia Gardesana. Per il punto più critico, in corrispondenza con la Casa della Trota, svaniti i tentativi di conciliazione con i proprietari dell’immobile, prende forma l’ipotesi di un bypass in tunnel a monte dell’edificio esistente e, in alternativa, il passaggio basso, fronte lago. In occasione dell’assegnazione dell’appalto da 6,5 milioni di euro da parte di Apac-Agenzia provinciale degli appalti per realizzare il tratto parziale di ciclovia dal sottopasso del Ponale alla galleria Orione, è stato ribadito che l’opera procede secondo il cronoprogramma. La ciclovia rappresenta una sfida importantissima non solo per le tre regioni affacciate sul Benaco ma per l’intero territorio italiano. Il completamento del tracciato si inserisce in una strategia coerente della Provincia autonoma di Trento per la mobilità sostenibile in un’area fortemente trafficata che include anche il trasporto ferroviario con l’ipotesi di collegamento tra Alto Garda, Rovereto e l’asse Brennero-Verona. La Provincia ha chiesto di inserire il collegamento Rovereto-Riva nel documento strategico della mobilità ferroviaria: il passaggio potrà permettere l’avvio della progettazione di un’opera di valenza europea portando benefici a tutto il bacino gardesano. Infrastruttura peraltro coerente rispetto agli obiettivi della transizione ecologica e alla crescita in chiave sostenibile di tutta l’area del Garda. Non solo un collegamento locale ma europeo, che permetterebbe ai passeggeri di salire in treno a Monaco e scendere a pochi passi dalle spiagge del Garda caricando in treno con i bagagli, appunto, solo la bicicletta. •. L.Sca.