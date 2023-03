«Errori nel parto»: l'ostetrica deve risarcire l'Asst Franciacorta

Deve versare 500mila euro all’Asst della Franciacorta. A tanto è stata condannata dalla Corte dei Conti della Lombardia un’ostetrica dell’ospedale di Chiari nel Bresciano.

La donna - come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera - dovrà restituire il 30 per cento di quanto la stessa azienda sanitaria ha pagato come risarcimento alla famiglia di un bambino nato nel 2018 con gravi patologie derivate dal parto. I genitori hanno ottenuto un indennizzo di 1.659.434 euro, corrispondente al risarcimento del danno biologico (1.550.000 euro) e delle spese legali (109.434 euro).

La sentenza «scagiona» la ginecologa di turno, la quale avrebbe dovuto - secondo i giudici - essere avvisata dall'ostetrica una volta del peggioramento della situazione. La donna secondo i giudici avrebbe però interpretato in modo non corretto il tracciato cardiotocografico con conseguenti errori e «omissioni gravemente colpose dalle quali è derivato il danno permanente al nascituro».