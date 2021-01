Euforia e scetticismo Le «mani» di Quinn dividono e uniscono

Ieri The Floating Piers, oggi il Mirad’Or, domani il «mondo sospeso» di Lorenzo Quinn. «Chissà, forse potrebbe essere proprio l’arte la “vocazione” del lago d’Iseo». Massimo Minini, gallerista famoso a livello internazionale, a cui il Comune di Pisogne ha affidato la gestione del primo spazio espositivo in Italia costruito direttamente sull’acqua, non esclude che il Sebino possa diventare «famoso e popolare» proprio grazie alla cultura. «Christo ha fatto il miracolo, e non solo per averci fatto camminare sull’acqua - spiega Minini -, ma per aver trasformato il lago d’Iseo nella “culla” dell’arte contemporanea. Bisogna solo stare attenti che non diventi l’approdo di chi vuol fare un’opera a tutti i costi, solo per mettersi in luce. Non si può cedere ad ogni richiesta, va fatta una selezione e le scelte devono essere ponderate. Sarebbe sicuramente fuori luogo mettere un elefante galleggiante sul lago...». (...)

Cinzia Reboni