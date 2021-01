Fuga da brividi a bordo dell’automobile rubata

Allarme, ieri pomeriggio, per un’auto risultata rubata prima di Natale a Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) con a bordo quattro uomini di origine albanese. La vettura è stata intercettata dalla telecamere intelligenti che sorvegliano il varco tra Capriolo e Paratico. Il Targa System ha accertato che la Volvo X60 era inserita nella «black list» dei mezzi sospetti. Subito è scattata la segnalazione al quartier generale della Polizia locale di Paratico. La volante, in poco tempo, ha intercettato il veicolo che, invece di fermarsi all’«Alt», ha accelerato imboccando la provinciale per Clusane in direzione Iseo. A tutta velocità la Volvo ha iniziato una serie di manovre azzardate sfrecciando sul filo dei 150 chilometri orari. Alle sue spalle l’auto della Locale nel tentativo di bloccare i fuggitivi: gli agenti hanno imboccato traverse diverse per cercare di fermare la vettura sospetta qualche chilometro più avanti. (...)

S.DUC.