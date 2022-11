Dagli incendi agli omicidi: Contin, il "top gun" dei droni anti crimine

Mettersi le ali non serve, se non sai scrutare la terra dal cielo. Ma il «signore» dei droni di Clusane sa pilotare gli aerei bonsai come Ant Man, il supereroe in miniatura della Marvel.

Raggiungono luoghi poco accessibili in tempi ridotti

«Già a 30 metri di altezza per te che lo comandi è come se fossi seduto su quel drone e stessi volando con lui», spiega Luigi Contin. Neve, mare, terra, sono diversi gli scenari in cui il pilota istruttore ha operato negli ultimi anni. «I droni raggiungono con facilità luoghi poco accessibili e in tempi ridotti – spiega il professionista - un aiuto in più per rilevare nell’immediato i livelli di pericolosità, e per salvare le vite umane».

Viene chiamato in tutta Italia per aiutare nelle emergenze

E il top gun della di Red Tech - l’università dei droni bergamasca con campo di volo, tra le nove scuole in Italia certificate da Enac - Ente nazionale per l’Aviazione Civile - viene chiamato per aiutare nelle emergenze in tutta Italia. Con i suoi droni si innalza nel bel mezzo di incendi boschivi. Per salvaguardare l’ambiente e scovare discariche abusive. Per rilevare scene del crimine come Borno quando si cercavano i resti di Carol Maltesi, la giovane uccisa e fatta e pezzi.

In missione anche per rilevare lo smottamento della frana

Tra le missioni di Contin anche quella sul Monte Saresano di Tavernola, per rilevare lo smottamento della frana. Nel Bresciano sono venti i comandi di Polizia locale che si sono affidati allo stormo dell’istruttore. Contin ha insegnato a volare agli agenti di Corte Franca, Palazzolo , Coccaglio e Cologne, Rovato, Chiari, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Desenzano, Lonato. Collabora anche con la Guardia costiera di Salò, carabinieri, Vigili del fuoco, carabinieri forestali. Contin non si ferma nemmeno la notte, grazie ai droni con i sensori termici.

Da poco chiamato anche a Roma dal Viminale

Da poco Contin è stato chiamato anche a Roma dal Viminale. Grazie alla partnership con la scuola di droni bergamasca, sono stati monitorati chiese e sculture, ed edifici storici bisognosi di restauro. Sotto controllo anche la cupola del Bernini nella chiesa di Sant’Andrea al Quirinale. «L’oggetto volante e il software che porta sono due cose ben distinte – spiega Contin –. Attraverso un drone Fpv avviene anche la ricostruzione tridimensionale di una zona innevata, fino a quota di oltre 30 metri».

Ultimo progetto: l'intervento di Protezione civile con gli Stati confinanti

Nelle ultime settimane a Corte Franca i droni con la termica sono serviti anche per monitorare gli spostamenti dei cinghiali. Come ultimo progetto anche «Crossit Safer: Le emergenze non conoscono confini» per l'intervento coordinato e tempestivo fra gli operatori di Protezione civile degli Stati confinanti .

Una cooperazione transfrontaliera tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Slovenia. Un protocollo internazionale sulla cooperazione che prevede l’armonizzazione delle procedure e delle misure da adottare in ambito emergenziale. «Lontano dai contesti urbani - rimarca Contin - vengono dati in dotazione droni speciali. Di alta tecnologia, leggeri, con una valigetta di autoricarica per le batterie, ha fari, e radio ausiliaria. Questo tipo di drone ti permette di lavorare anche per 24 ore senza corrente e senza generatori».•.