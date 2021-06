Iseo torna al centro del mondo Premi Nobel per il dopo-Covid

Al via l’edizione 2021, la numero 17, della Summer School, prestigioso corso di economia promosso dall'Iseo (Istituto di studi economici e per l'occupazione) che ogni anno porta sul Sebino i Premi Nobel per l’economia. Per i dottorandi, iscritti da tutto il mondo, le lezioni saranno ù da remoto: vedranno protagonisti 5 premi Nobel, di cui 4 per l'Economia (Michaael Spence, Joseph Stiglitz, Angus Deaton e Michael Kremer) e uno per la Pace per il suo impegno sui mutamenti climatici, l'italiano Riccardo Valentini. Filo conduttore sarà l'economia mondiale nel post pandemia. «Si parlerà di cambiamento climatico - conferma il professor Sergio Vergalli, docente di Economia all'Università di Brescia - di disuguaglianza, di disparità di genere, contestualizzati nel momento storico che il mondo sta affrontando. I corsisti potranno incontrare e conoscere i Premi Nobel, anche se purtroppo non in presenza, in una tappa fondamentale della loro carriera accademica e di ricercatori». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola