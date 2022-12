Treno deragliato: sotto sequestro il tratto di linea tra Iseo e Borgonato

Ancora da chiarire le cause, la bassa velocità ha evitato conseguenze gravi per i viaggiatori.

Aggiornamento alle 11 di domenica 11 dicembre 2022

Resta interrotta la circolazione dei treni tra Iseo e Borgonato Adro dopo il deragliamento di un convoglio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo avvenuto ieri, sabato 10 dicembre alle 16.30 nei pressi della stazione di Iseo. Lo comunica Trenord specificando che il servizio è effettuato con autobus sostitutivi dalla stazione di Iseo a Borgonato Adro e viceversa. Gli autobus potranno subire aumenti di percorrenza in base alle condizioni del traffico stradale.

Diverse le persone che in via Mier, a Iseo, questa mattina hanno atteso la navetta verso Borgonato. Trenord ha messo due addetti a disposizione dei passeggeri per ogni informazione.

Quando è avvenuto il deragliamento

Il convoglio numero 969 di Trenord andava piano, circa 28 chilometri all'ora, nei limiti previsti per quel punto che sono di circa 30 km/h. Proprio per questo quando è uscito dai binari nessuno si è fatto, sostanzialmente, del male. Per i 27 passeggeri del convoglio partito da Sale Marasino e deragliato circa duecento metri dopo la stazione d'Iseo la paura è stata però parecchia. L'incidente ferroviario è accaduto sabato 10 dicembre, quando il treno delle 16.33 diretto a Brescia, era appena ripartito dalla stazione sebina.

Perché il treno è deragliato

Gli accertamenti sono di fatto appena iniziati, al momento non è ancora chiara la causa dell'incidente. Questa mattina è attesa la Scientifica.

Cosa è accaduto al convoglio

All'altezza di uno scambio è avvenuto quello che tecnicamente è definito lo svio e più comunemente un deragliamento. Ora si tratta di capire se la causa sia da ricondurre allo scambio o a un problema della motrice. In questo secondo caso tutto avrebbe potuto assumere una gravità molto più alta, con il rischio che il problema si verificasse a una velocità maggiore. Una volta deragliato il treno ha proseguito la propria corsa per altri duecento metri, senza inclinarsi, ma formando un angolo tra i due «moduli», quello che comprende la motrice e un vagone, e l'altro con due vagoni.

Treno e binari sotto sequestro

Tanto il treno quanto i binari interessati dall'incidente ferroviario sono stati posti sotto sequestro. In quanto agli accertamenti da parte degli inquirenti, potrebbe venire ipotizzato il reato di pericolo colposo di disastro ferroviario. Certa l'apertura di un fascicolo e altrettanto certa è un'indagine interna di Trenord per ricostruire l'accaduto. Tutto in ogni caso rimane nell'ambito di un incidente ferroviario in cui di fatto non ci sono state conseguenze per chi stava conducendo od era trasportato dal «969».

Un aspetto, quello dell'assenza di feriti, che comunque non esime da tutti gli approfondimenti possibili. A partire proprio dalla motrice e dal punto in cui il treno ha iniziato a deragliare fino a fermarsi, circa duecento metri dopo, per peso e freni. E soprattutto per la bassa velocità. .

Il racconto dei passeggeri

"Eravamo appena ripartiti e il treno ha iniziato a vibrare e a fare rumori strani, poi un botto - è il racconto dei passeggeri -. Un ragazzo ha tirato il freno d'emergenza e ci ha salvati tutti. Il treno infatti stava prendendo velocità e, secondo noi, il macchinista non si era accorto di cosa stava succedendo".

Le accuse a Trenord: nessun aiuto

Un'altra passeggera sottolinea la scarsa assistenza ricevuta. "Siamo qui da oltre un'ora al freddo, nessuno ci ha aiutati e nessuno ci ha detto nulla. Abbiamo sentito che ci dovrebbe essere un autobus sostitutivo, ma finora non si è visto".

La comunicazione ufficiale

A deragliare è stato il treno numero 969 (Breno 15.25-Brescia 17.03), che tecnicamente "è sviato mentre usciva a bassa velocità dalla stazione di Iseo in direzione Brescia - specifica un comunicato ufficiale -. Le cause sono in accertamento. Nessun viaggiatore è rimasto ferito. I 20 passeggeri a bordo sono scesi dalle carrozze che non hanno subito inclinazione e sono stati accompagnati alla stazione di Iseo, distante pochi metri dal luogo dello svio. A loro disposizione è stato messo un autobus sostitutivo".

I soccorsi sul posto

Sul posto sono giunti vari mezzi di soccorso: ambulanze e vigili del fuoco. Per la ricostruzione della dinamica erano presenti la Polfer di Brescia, carabinieri, vigili del fuoco e personale di Trenord per assistere i passeggeri.

La linea ferroviaria lungo il lago

La ferrovia Brescia-Iseo-Edolo è una linea ferroviaria che collega la città di Brescia al lago d'Iseo e alla Valle Camonica. È di proprietà della Regione Lombardia, a scartamento ordinario e priva di elettrificazione.