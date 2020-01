L’abbraccio a Fusari, il suo cibo ha costruito un mondo migliore

«Il banchetto della vita», Vittorio Fusari l’ha lasciato in eredità al mondo. Tra scienza e cucina, gli ideali si fondono in una ricerca della felicità anche attraverso il cibo. È una storia di amore quella dello chef iseano, morto a Capodanno all’età di soli 66 anni: amore per la vita e le persone che, in tante, nella parrocchiale di Iseo, hanno partecipato ieri ai funerali. A ricordare il suo impegno costante nella ricerca dell’armonia, del rispetto e del valore legato al cibo, un drappo di Slow Food è stato posizionato proprio sul feretro. I RACCONTI di amici e colleghi, intervenuti durante la cerimonia funebre, hanno testimoniato quanto Fusari, con la sua semplicità, sia stato capace di imprese grandiose. Un ultimo applauso per l’amato chef, «maestro e educatore premuroso - come ha sottolineato il parroco don Giuliano Baronio -: è sempre stato un pensatore libero. Quello che ha scritto è un’eredità di ricette e idee, per costruire con il cibo un mondo migliore. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Simona Duci