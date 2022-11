L’istituto Symposium premia le sue «menti»

Made in Italy: esperienza e abilità. È l’arte del saper fare storicamente italiano, una delle eccellenze che contraddistingue la formazione dell’Accademia Symposium e che venerdì sera è stata celebrata, con la consegna dei diplomi e delle borse di studio proprio alle giovani promesse. Accolti nella splendida cornice della cantina Bersi Serlini di Provaglio di Iseo, l’istituto di formazione agroalimentare e turistico di Rodengo Saiano, ha voluto elogiare non solo l’impegno dei suoi studenti, ma anche la buona riuscita di un progetto scolastico che nel tempo non smette di collezionare consensi. Un traguardo importante, in fondo, quello raggiunto dalla scuola professionale. Nata da un sogno di pochi, ora consolidata realtà locale, divenuta punto di riferimento per la formazione di settore.

In sala oltre ai diplomandi, anche i tanti professionisti sostenitori e alcune figure istituzionali di spicco, come Francesco Brescianini, dirigente Ats Brescia, Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura e Alimentazione di Regione Lombardia, e il rettore padre Luigi Cavagna. «Stasera colgo l’occasione per ringraziare tutte le aziende che ci hanno sostenuto – ha detto il direttore dei corsi Its Giacomo Finotto – e che hanno accolto gli studenti nelle proprie realtà produttive, con l’obiettivo di garantire una formazione a 360° e permettere lo stage didattico». «Marketing e Turismo del Vino» e «Sistemi zootecnici e Trasformazione agroalimentare»: questo è il percorso di formazione (2021 e 2022) che è stato riconosciuto al gruppo di ragazzi, una quarantina in totale, che hanno potuto stringere tra le mani l’ambito e sudato diploma. Tra la compagine dello studentato non è mancata inoltre la premiazione della sua rosa. Sono stati infatti ben due gli studenti meritevoli della borsa di studio. La prima, in ordine di consegna, quella intitolata alla memoria di Piermatteo Ghitti.

Patron di Barone Pizzini, Ghitti è stato tra i primi imprenditori locali a credere nelle potenzialità dell’istituto. «Era una persona per bene e di grandi qualità umane – ha ricordato il direttore Finotto – questa borsa di studio, al di là del valore economico, ha soprattutto valore affettivo. Se questa scuola esiste è anche merito suo che ci ha creduto fin dall’inizio, dandoci grande supporto». A ritirare l’assegno da mille euro è stato lo studente Simone Bulgarelli. Alla studentessa Giorgia Bonardi invece sono stati assegnati 700 euro della «Borsa di studio Collegio degli Agrotecnici di Brescia».•.