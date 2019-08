La caserma incompiuta in ostaggio dei cantieri

L’apertura della nuova caserma dei carabinieri di Pontoglio sembra sempre più un miraggio: nel cantiere aperto a febbraio per la realizzazione di quelle che dovevano essere solo «opere di completamento del lotto funzionale», in pratica gli ultimi ritocchi alla struttura, non ci sono più muratori né tecnici. Non si osserva in pratica nessun segno di attività o di presenza. «GLI ADDETTI se ne sono andati il 9 agosto - ha raccontato un residente - e da allora non si è più visto nessuno. Eppure i carabinieri qui servirebbero, perché nel parcheggio ogni sera c’è chi spaccia». Nel cartello affisso dal Comune con la data della riapertura del cantiere, 27 febbraio 2019, è indicato l’investimento di 396.966,88 euro, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su progetto esecutivo, redatto dal Provveditorato alle opere pubbliche di Lombardia e Emilia Romagna. (...)

G.C.C.