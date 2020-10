La poesia affonda il depuratore

La poesia può essere ancora un mezzo di protesta, pacifica, ma potente. Agli striscioni e alle parole «gridate» di chi da tempo si oppone al progetto del depuratore del Garda, che prevede di costruire due impianti a Gavardo e Montichiari, si aggiunge ora la lirica di Fabrizio Landi, già sindaco di Muscoline per 19 anni e vincitore del primo premio letterario organizzato a Gavardo, che ha scritto una poesia dialettale dedicata ad un immaginario dialogo tra Sarca e Chiese. Il video - con le immagini tratte dalla pagina Fb «Il Fiume Chiese» e la colonna sonora di Ennio Morricone - è stato postato in questi giorni sulle pagine Fb dei Comuni di Muscoline e di Gavardo. Nel «Ragionamènt dèl Cès còl Sarca», è proprio il fiume trentino a dare la ferale notizia che «rìa dal lac de Garda»: per tenere l’acqua pulita e senza odori bisogna fabbricare due depuratori, e per essere sicuri che tutto funzioni bene, la fogna arriverà proprio lì, dove scorri tu. Il resto lo manderanno a Montichiari. (...)

C.REB.