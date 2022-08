La ricerca della mela più antica del mondo dà subito buoni frutti

La spedizione bresciana alla ricerca della Mela più antica del mondo ha dato subito i suoi primi frutto. Al primo giorno di esplorazione in terra Kirghiza, il pool di ricercatori ed esperti partiti da Brescia è pienamente operativa. Il gruppo è arrivato a Bishkek. E i meli da trovare si sono con un colpo di scena moltiplicati. Sarebbero tre ad oggi le specie evolutive correlate al primigenio che ora verranno messi sotto la lente d’ingrandimento dal team della Mela. Sono delle eco di un passato lontano, che si sentono sul fondo della giornata nella capitale Kirghiza dove sono ancora ben visibili i resti dell’epoca sovietica. Nonostante sia il più importante centro economico e culturale del Kirghizistan la sua caratteristica predominante e la dualità che si divide tra la povertà materiale del suo popolo e la grandezza spirituale, come anche una particolare attenzione alla biodiversità. Prima le abitazioni in cemento e lamiera e poi la natura incontaminata. Tutto è avvolto da un atmosfera fuori dal mondo questo, che siano le 5 del mattino o le otto di sera. Tutto tace, c’è solo il canto degli uccellini anche se registrato lo si sente anche nei ristoranti. C’è molta polizia tra le strade. Qualche randagio corre spaventato taglia la strada al taxi. «Sono i cani della città», afferma Turgunbayev Kubanychbek Toktonazarovich il direttore dell'università sorridendo. Il randagismo è una piega radicata ma nessuno ci fa caso, si vive cosi. In Bishkek dal finestrino non si può non buttare un occhio alla sfilza di abitazioni, fatiscenti lungo le principali strade, sono almeno una ventina i ghetti all’entrata della metropoli. I mille ristoranti trash con le scritte al neon che fanno molto Russian mom e mur. Ma poi comincia la natura selvaggia, le colline, le montagne celesti, e gli alberi, di ogni forma e colore, alcuni fanno la muta come i serpenti. Tanti i sorrisi regalati dalla gente del posto, molti si meravigliano al passaggio degli spedizionieri e fermano il gruppo chiedono che cosa ci fanno li. Ad accogliere fin dalle 4 del mattino all’atterraggio il gruppo e stato il direttore del Dipartimento di Sivilcoltura e Frutticoltura dell'università di Bishkek. Reduci da una prima giornata vissuta in nome della scienza «dove sono state osservate meraviglie che pochissimi occidentali hanno avuto la fortuna di toccare con mano, - come ha commentato il curatore degli Orti Botanici Antonio De Matola – ma anche una sorpresa. Il Malus Sierversii non è l’unica specie che dovra essere studiata, ma ne sono presenti altre due». Sono stati infatti aggiunti alla programmazione della ricerca il Malus Kirghisorum «che troveremo antichissimo tra le montagne del Tien shan che esploreremo nei prossimi giorni,- ha commentato De Matola - e il Malus Niezieschiana. Il quale deve avere avuto a quanto pare un contributo evolutivo sul Malus Sierversii. Studi molto recenti hanno lanciato la possibile connessione, tra alberi rari, come ha riferito Il docente che ci accompagna e che ci ha spiegato che in base agli studi di un team di scienziati russi, e in base alle loro osservazioni genetiche la specie niedzwetzkyana ha dato un importante contributo all’evoluzione del Sieversii di cui noi stiamo seguendo le tracce».•.