Vitalino Morandini, in un romanzo la storia del primo serial killer

È diventata un romanzo la storia di Vitalino Morandini, uno dei primi serial killer italiani, che colpì tra la Bergamasca e il Bresciano negli anni Cinquanta. L'autore è il clarense Angelo Mozzon che approda al suo ottavo libro. «Tutto per quel maledetto indizio...» è il titolo dell'opera che sarà presentata sabato 28 maggio alle 17.30 nell'auditorium delle scuole primarie, con l'intervento dello storico locale Mino Facchetti e di Claudio Baroni. Il titolo debutta dall'indizio che consentì alle forze dell'ordine di rintracciare Vitalino, soprannominato Angel, originario di Adrara San Rocco e già condannato a sei anni per furto di bestiame e denaro al cugino Giovanni. Dopo il carcere in Sardegna a Castiadas, dove imparò dai pastori sardi anche modalità di aggressione con arma bianca, si scatenò la sua follia omicida. Uccise prima il cugino Giovanni, poi una famiglia di Sprovo (marito, moglie e figlio), quindi due coniugi di Grone, infine a Pontoglio i titolari di una tabaccheria, madre, padre e figlia.

Mozzon ricostruisce anche i vizi formali sulla scarcerazione di Vitalino, in base al quale anche nella Bergamasca e nel Bresciano era mancata la comunicazione da parte della polizia penitenziaria sarda che avvisasse dell'arrivo del criminale. Condannato a vari ergastoli, Vitalino si suicidò durante il trasferimento dal carcere di Sant'Agata (Bergamo) al carcere di rigore di Porto Azzurro dell'Isola Elba. •.