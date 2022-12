Lago d’Iseo, un anno in apnea: i livelli sempre sotto la media

Strano, ma vero. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce dei cambiamenti climatici che stanno stravolgendo i cicli naturali delle stagioni. Anche in inverno non si allenta la morsa della siccità sul lago d'Iseo. La tendenza al ribasso dei serbatoi del Sebino è confermata anche a dicembre: l’asticella segna 50 centimetri sotto la media. L’epilogo di un anno vissuto in apnea per il lago, che presenta un saldo negativo di risorse di -46%.

Il bilancio del 2022 non potrà essere modificato dall’ultimo scorcio d’anno: il bacino ha registrato 788 milioni di metri cubi contro una media di 1.700 milioni. La contabilità idrica è spietata, con 12 mesi stabilmente al di sotto della media storica del periodo, in linea con le emergenze scattate nel 2003, 2006 e 2015. Mentre nel Novecento il lago si era prosciugato negli anni 1949, 1951, 1960 e 1977. Una cadenza climatica interrotta dal «diluvio universale» del 2014, anno nel quale il Sebino, in abbondanza d’acqua, rimase prigioniero per 136 giorni delle piogge. Nel 2022 le alte temperature hanno mandato in apnea il comprensorio.

Il lago è rimasto in deficit d’acqua da gennaio, e fino a questi giorni si sono registrate medie di afflussi e deflussi anomali. E neppure le precipitazioni e le nevicate in alta Valcamonica delle ultime settimane hanno portato ristoro. In un quadro apocalittico, c’è un riscontro positivo: la tenuta del minimo indispensabile per l’irrigazione, garantito dalle 16 derivazioni irrigue alle 7 centrali idroelettriche a valle del bacino. Il tutto senza compromettere l’aspetto estetico del lago, condizione essenziale per le esigenze turistiche. L’annata ha registrato tanti livelli minimi e nessun livello massimo.

Il giorno peggiore è stato il 17 luglio, con il lago a -25 centimetri e poco più di un metro sotto la media del periodo dal 1936, anno di entrata in funzione della diga di Sarnico. Il 26 maggio si è accesa una speranza quando il lago è arrivato a +79,5 centimetri di altezza, in grado di avvicinarsi alla media storica di +84 cm. Ma poi livelli sono tornati a precipitare.

Ieri l’asticella segnava -4,5 centimetri, con un riempimento al 18,6%. Molto dipenderà dalle precipitazioni nevose in alta quota, ma tutti i consorzi sono concordi sulla necessità di rivedere progetti, piani e politiche sulla gestione delle risorse idriche. Alessandro Folli, presidente Anbi Lombardia, è stato categorico: «Se da un lato ci sono stati danni economici, la carenza di risorse idriche ci è servita anche da lezione: sono state messe in campo sperimentazioni che hanno dimostrato che, anche con la metà dell'acqua a disposizione, si è riusciti a produrre. I cambiamenti climatici ci impongono di guardare in modo più puntuale alle attività che i Consorzi devono mettere in campo. Bisogna agire, puntando sia sulla formazione che sulle nuove tecnologie». La siccità del 2022 non è stata del resto un evento sporadico. Dal 2012 ci sono già state sette annate di crisi. •.