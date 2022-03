Sono state «le continue condotte vessatorie» inflette alla donna a far scattare la procedura del «codice rosso», nei confronti dell’ex compagno, che già si era dovuto allontanare da Rovato, per disposizione del magistrato, un mese fa. Ma la situazione era rimasta a rischio, gli atti persecutori erano continuati, lui era tornato a Rovato e, alla fine, sono scattate le manette, L’arresto del quarantenne, originario di Cosenza, è stato eseguito venerdì pomeriggio, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri che stavano circoscrivendo la zona, allertati del suo arrivo in paese. Un intervento portato a termine dai carabinieri del Radiomobile della compagnia di Chiari e della stazione di Rovato che stavano tenendo d’occhio l’abitazione della ex compagna già da un paio di giorni. La convivenza tra la vittima e lo stalker era finita male, malissimo da tempo, poi a febbraio la donna ha cominciato a non riuscire più a gestire la situazione che era diventata insostenibile. L’uomo sconvolto da quella separazione, che non riusciva ad accettare, aveva cominciato a sfogarsi non solo privatamente con «uno stillicidio di messaggi», ma anche sui social con post ingiuriosi. Le persecuzioni erano diventate sempre più pesanti nei confronti della donna, offesa pesantemente e pubblicamente, divulgando messaggi privati e fotografie anche della loro vita sessuale. La donna a quel punto era andata dai carabinieri per segnalare i comportamenti dell’ex compagno. Diceva di essere seriamente preoccupata per la propria incolumità fisica e per quella dei propri cari, chiedendo quindi di essere tutelata. Dopo la denuncia, lui era stato costretto ad allontanarsi da Rovato, tornando nel paese d’origine in Calabria. Ma ad un mese di distanza, il persecutore era tornato alla carica, prendendosela con tutti questa volta: attraverso post su Facebook e messaggi privati, imprecava e minacciava contro i magistrati che si sono occupati del caso, ma anche con il maresciallo della caserma dei carabinieri di Rovato, con i parenti di questi, con amici e consiglieri comunali. Ma soprattutto con la ex compagna. Alla quale preannunciava il suo ritorno, fucile alla mano. I militari hanno preso provvedimenti per evitare che le parole potessero sfociare in violenza vera e propria. Le pattuglie hanno fatto avanti e indietro per le strade di Rovato, nei giorni scorsi, con un occhio sempre puntato sull’abitazione della 41 enne rovatese. L’uomo, che ha mantenuto la sinistra promessa del suo rientro, è stato poi rintracciato nei pressi, fortunatamente a mani vuote, ed è stato arrestato per violazione della prescrizione di allontanamento. •.