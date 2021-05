Montisola, obiettivo Covid-free: oggi è il "Vax day"

Montisola, la maggior isola lacustre italiana, sarà Covid free per un turismo sicuro. E' in pieno svolgimento il "Vax day" annunciato nei giorni scorsi per inoculare la prima dose a oltre 600 residenti over 16. Un'iniziativa, aveva spiegato il sindaco Fiorello Turla, resa possibile grazie all’associazione piccole isole, accolta dal commissario straordinario.

In accordo con Areu e Asst è stata messa a disposizione, come polo vaccinale, la palestra dell’istituto comprensivo Einaudi e per registrazione e attesa il mini-polo di Siviano.

A Montisola è arrivato anche il commissario per la campagna vaccinale di Regione Lombardia Guido Bertolaso