Motterlini promosso Sarà commissario alla Polstrada in città

Sergio Motterlini ha coronato una carriera al servizio della sicurezza sulle strade lombarde superando il concorso per funzionario, che lo ha portato a Brescia come commissario della Polizia di stato. Lasciato di recente il comando della Polizia stradale di Chiari, Motterlini dal 27 novembre è commissario della Polstrada di Brescia, dopo avere brillantemente superato il concorso che ha comportato il suo trasferimento da Chiari alla città nella sezione guidata dalla comandante Barbara Barra. La qualifica rappresenta per Motterlini non solo un ulteriore gratificazione per l’impegno di questi anni, ma anche il riconoscimento dei risultati raggiunti sia come poliziotto sulla strada sia come investigatore da comandante del distaccamento di Chiari. Negli ultimi tre anni, tra le tante attività investigative, ha fra l’altro recuperato vetture di pregio rubate e falsificate, riuscendo anche a recuperare un ingente bottino rubato da una banda nel Veneto. (...)

G.C.C.