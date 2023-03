Mucche in fuga in mezzo alla folla a Lombardia Carne: arrivano i vigili del fuoco

Momenti di apprensione sabato 25 marzo, nel pomeriggio, alla fiera Lombardia Carne di Rovato per due grandi bovini da esposizione che, al momento non si sa come, sono scappati da un recinto e si sono messi a gironzolare in mezzo ai visitatori. La presenza dei due animali ha mandato nel panico più di qualcuno e non sono mancate le grida, che hanno ottenuto solo il risultato di agitare e spaventare i due esemplari: hanno iniziato a trottare, mentre la gente si gettava a destra e a manca al loro passaggio, un po' stile Pamplona

Rinserrate nei bagni

Cercando un rifugio dal caos, le vacche hanno trovato una porta aperta e si sono infilate nei bagni della fiera, favorite da alcune persone che hanno pensato così di instradarle verso quel "cul de sac".

Il dj in trappola

Meno contento il dj della manifestazione, che in quel momento si trovava proprio dentro i servizi igienici e si è visto arrivare incontro le due vacche, riuscendo però a uscirne incolume.

Stanate a fatica dai bagni

Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco per un'operazione di recupero piuttosto elaborata: un rimorchio adibito al trasporto di animali è stato addossato alla porta del bagno, mentre da dietro, con delle aste, gli improvvisati "mandriani" sono riusciti, non senza difficoltà a convincere i due bovini a risalire la rampa che gli aspettava all'uscita.

I curiosi assiepati

Il tutto è accaduto sotto gli occhi di decine di curiosi, che si sono assiepati per vedere cosa stava succedendo. Situazione risolta nel giro di una mezz'ora circa, con il ritorno delle due vacche ai blocchi loro assegnati.