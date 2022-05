Muore a Salerno dopo 5 ore in ambulanza: la donna era originaria di Palazzolo

Giuseppina Lozza, una donna originaria di Palazzolo sull'Oglio che viveva in Campania da molti anni, è morta la sera di giovedì 12 maggio all’ospedale «Santa Maria della Speranza» dopo un'attesa in ambulanza che sarebbe durata quasi cinque ore, dalle 16 alle 20.45, prima di poter essere ricoverata.

La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro della salma e della cartella clinica per fare luce sulla morte della donna di 54 anni che viveva a Battipaglia da 30 anni. Tre gli indagati, due medici del Pronto Soccorso e uno del 118.

La famiglia dopo il decesso ha sporto denuncia ai carabinieri: secondo Salerno Today nel loro racconto i giovani figli della donna avrebbero spiegato che la madre aveva la saturazione bassissima, oltre ad aver descritto altri dettagli del suo malessere grave.

Nonostante il suo stato, la donna non è stata ricoverata immediatamente in ospedale a causa della mancanza di posti. I sanitari del 118 avrebbero provato a curarla sul mezzo ma le manovre sull'ambulanza non sono bastate a migliorarne le condizioni.

Il legale che rappresenta la famiglia della donna morta a Salerno è Assunta Mutalipassi.