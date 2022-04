Lago di Iseo, per disinnescare la frana un appalto da 10 milioni

L’allarme apocalittico è stato in parte ridimensionato, escludendo gli scenari più catastrofici, ma mettere in sicurezza la frana di Tavernola Bergamasca che incombe su tutto il lago d’Iseo resta comunque una priorità, per la quale sono previsti interventi fino a milioni di euro. Sono tre le società ammesse al bando, redatto dall'Autorità di bacino lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, per la progettazione di un piano di interventi di mitigazione del rischio relativi al versante franoso del monte Saresano, alle spalle di Tavernola Bergamasca. Come si ricorderà, circa un anno fa, fu lanciato l'allarme: la montagna si stava muovendo e il pericolo per un potenziale «tsunami lacustre» era alto. Due milioni di metri cubi di roccia, secondo il peggior scenario ipotizzato all’insorgere dell’allarme, erano pronti a staccarsi e a cadere in acqua, distruggendo tutto ciò che avrebbero trovato sul loro cammino nei paesi rivieraschi, provocando anche un’ondata anomala su tutti i paesi rivieraschi. La situazione, fortunatamente, fu poi ridimensionata e l’allarme rosso rientrò: la frana rallentò il suo distacco, ma si decise di non lasciare più nulla di intentato.

La Regione Lombardia incaricò allora l'ente di stanza nel basso Sebino per creare i presupposti di una «cura» alla ferita. Proprio ieri, si è chiusa la prima fase di un iter che porterà alla messa in sicurezza del fronte. Tre, si diceva, le società ammesse al bando: si tratta della bolzanina Eut Engineering srl, la romana Ismes spa e la milanese Alpina spa. Una speciale commissione, composta da esperti del settore geologico ed ingegneristico ambientale, avranno tempo un paio di settimane per nominarne una, quella cioè che darà maggiori garanzie per una progettualità risolutiva del problema. «Il progetto esecutivo – ha spiegato Gloria Rolfi, direttore dell'ente sebino - dovrà essere presentato entro novembre. Questo è uno step fondamentale e stiamo mettendo in campo tutte le energie per arrivare alla soluzione di un problema annoso». «Siamo in perfetta linea con il cronoprogramma steso con Regione Lombardia – ha sottolineato Alessio Rinaldi, presidente dell'ente –: sappiamo che le società ammesse sono serie, preparate, con trascorsi importanti ed una storia ingegneristica che parla per loro. Ancora una volta - ha concluso Rinaldi - il ringraziamento va agli uffici di Autorità di Bacino, sempre pronti e competenti, che in questi mesi hanno svolto un'enorme mole di lavoro. Sulla situazione di Tavernola Bergamasca non ci siamo mai fermati: l'impegno è stato massimo, e lo sarà fino a quando la situazione non sarà risolta».

La spesa, finanziata interamente dalla direzione generale ambiente di Regione Lombardia, è di un milione e mezzo di euro per la sola progettazione: per intervenire sull'area, servirà molto di più, e l'intera messa in sicurezza potrebbe «cubare» ad oltre 10 milioni di euro. •.