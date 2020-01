Per la Casa della cultura un impegno milionario

Monticelli Brusati apre il 2020 con una fitta agenda di lavori pubblici, coordinati dall’assessore Ugo Buffoli. LAVORI già in corso quelli per la ristrutturazione dell’ex asilo, futura Casa della cultura: la fine del primo lotto è fissata per il mese di marzo per un costo di 300 mila euro, di cui 150 mila finanziati da Regione Lombardia. A gennaio sarà pubblicato il bando per la progettazione esecutiva relativa al completa mento del primo lotto e della realizzazione dell’ampliamento per una spesa totale sui 900 mila euro. Ultimate tutte le opere, in un paio d’anni, Monticelli avrà una casa della cultura con la sede della biblioteca, uno spazio per i giovani, una sala polivalente e la sede del corpo bandistico. (...)

F.SCO.