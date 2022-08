Piste da Formula 1 senza tempo, a Chiari rivive il mito «Polistil»

Tutti i bambini degli anni Settanta hanno sognato di emulare le gesta di Fittipaldi e Hunt sfrecciando sulle Formula 1 «bonsai» delle piste elettriche Polistil. Uno mito dei giocattoli nato a Chiari che il 3 settembre, alle 17.30, nel Museo della città apre la mostra dedicata alla fabbrica di auto-modelli che ha fatto la storia di intere generazioni. Sarà il primo passo di un progetto ad ampio respiro che punta a promuovere raduni di collezionisti e in futuro di creare uno spazio espositivo permanente per i cimeli dell’azienda.

«Polistil: una storia clarense, una storia Italiana» è l’emblematico titolo della mostra promossa dal Circolo Collezionisti Città di Chiari con la collaborazione del sito web «Quelli della Polistil» e della Pro loco Chiari. Lo scopo dell’iniziativa è ricordare la fabbrica della Polistil, che sorgeva a Chiari, in via Brescia. Nello stabilimento venivano prodotte le automobiline e le piste giocattolo che hanno fatto giocare milioni di bambini in tutto il mondo. Il 3 settembre sarà presente uno stand di Poste Italiane che proporrà un annullo per timbrare buste e cartoline a ricordo della mostra. La mostra resterà aperta fino al 25 settembre.

Centinaia sono i dipendenti che si sono alternati in questa fabbrica a partire dal 1962 e migliaia i clienti che arrivavano anche nello spaccio della fabbrica che, oltre a vendere pezzi marchiati Polistil, metteva in commercio anche le migliori marche di giocattoli dell'epoca. Tra le collezioni che contribuiranno a questo progetto c'è anche quella di Mario Casali, fondatore del sito «Quelli della Poljstil», un portale ricco di fotografie e testimonianze.

La nascita della fabbrica risale a mezzo secolo fa: grazie all'intuito di Enni Sala ed Eugenio Caratti, fu avviato un polo produttivo di tutto rispetto, in grado di accogliere anche al fusione degli stampi per macchinine in plastica e in metallo. Lo zinco arrivava direttamente dal Congo. La sede direzionale della Politoys, questo il nome originario della Poljstil, era a Milano, mentre Chiari, con quell'edificio inconfondibile in mattoni rossi sormontato dai padiglioni vetrati, era la sede produttiva. I lavoratori dell'azienda arrivavano da tutto l'Ovest e la Bassa bresciana. Dopo i primi anni di avviamento, l'azienda arrivò al cosiddetto «tappeto», ovvero la catena di montaggio dove si montavano uno dopo l'altro i vari pezzi, così da aumentare drasticamente il numero di pezzi prodotti. Già da alcuni anni si ripetevano incontri tra gli ex dipendenti e gli appassionati per scambiare ricordi ma anche per rivedere vecchi pezzi e fotografie. La mostra in arrivo è un'occasione imperdibile per compiere un commuovente viaggio nella storia.•.