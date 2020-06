Pochissimi battelli Montisola resta in «quarantena»

Come passare da «ombelico del mondo» a «isola isolata» in tre mesi: è la situazione in cui versa Montisola che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha visto diminuire di netto i collegamenti via lago con la terraferma. Una situazione di cui si discute da giorni attorno a una ideale tavola rotonda tra la Navigazione Lago d'Iseo, l'Autorità di bacino lacuale, il G16, le attività ricettive. «TROPPO POCHE le tratte dei battelli - spiega Guglielmo Novali, consigliere per il Turismo - che tra l’altro lasciano scoperti i porti di Sensole e Siviano. Chi vuole raggiungere Montisola lo può fare solamente passando da Sulzano e Sale Marasino oppure, ma solo nei fine settimana, da Iseo. Nessuna corsa è stata ristabilita da Pisogne, Lovere, Sarnico o Tavernola». (...)

Alessandro Romele