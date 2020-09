Polizia locale, c’è il nuovo comandante

Passaggio di testimone imminente al comando del Corpo intercomunale di Polizia Locale del Montorfano che riunisce i Comuni di Coccaglio e Cologne. Al comandante Luca Ferrari, che ha lasciato il corpo che guidava dal 2014 per passare a comandare il corpo di Palazzolo, subentra Luca Leone, 39enne bergamasco d’origine e cremonese d’adozione, già vicecommissario a Romano di Lombardia, Covo e Cortenuova. «Lo abbiamo scelto - spiega l’assessore alla sicurezza del Comune di Coccaglio, Wolmer Bono - per la sua attività di coordinamento e controllo che ha trovato ampi riscontri nella vigilanza commerciale e nelle attività legate al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con numerose operazioni riportate dagli organi di stampa e apprezzate dai sindaci del luogo». Nel 2009 Leone era stato tra l‘altro insignito della medaglia di benemerenza dal dipartimento di Protezione civile per aver partecipato ai soccorsi volontari delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. (...)

Paolo Tedeschi