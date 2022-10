Olio, potenziata la rete dei frantoi per esaltare l’oro verde del lago d'Iseo

La filiera corta dell’oro verde è il valore aggiunto della produzione dell’extravergine del Sebino. È partita di slancio l’attività dei frantoi sul lago di Iseo: dopo la raccolta delle olive, si lavora alla molitura, un passaggio chiave per la produzione dell'olio extravergine, eccellenza del territorio.

Sette centri per la spremitura

I centri deputati per la spremitura dei frutti sono sette, due in più rispetto al passato: oltre a quelli di Marone, Sulzano, Montisola, Rodengo, Capriolo sono stati aperte nuove strutture a Corte Franca e Sale Marasino che ha bissato quella già in funzione. Sono messe a disposizione delle aziende agricole ed ai centinaia di appassionati hobbisti che dedicano anima e cuore alla coltivazione ed alla cura degli uliveti sparsi sulle colline affacciate sul lago. Rispetto al 2020, anno record in cui vennero molite 4.000 tonnellate di olive, e prodotte 400 tonnellate di olio, e dopo il flop del 2021, per il 2022 si prevede un meno 30 per cento rispetto a due anni fa.

«Dal punto di vista della qualità – precisa il tecnico agronomo di Aipol, Luigi Alberti – sarà un’annata eccezionale. La mosca olearia, nemico numero uno del comparto non ha colpito a causa delle alte temperature primaverili ed estive». Lo stress idrico che si è abbattuto sulle coltivazioni, ha interessato ovviamente anche le piante di ulivo. «Ha avuto conseguenze soprattutto sulla pezzatura dei frutti - precisa Alberti -. Abbiamo quindi avuto olive più piccole, ma con una resa in olio certamente maggiore. Dalle prime moliture, le rese si attestano tra il 10 e il 12 percento, e questi sono dati davvero buoni».

Sul lago d'Iseo 100 mila piante

La qualità dell'olio, è risaputo, dipende anche dai tempi di lavorazione. «È consigliato –conferma Alberti – portare in frantoio le olive entro le ventiquattro ore dalla raccolta. L'olio poi, andrebbe subito filtrato: in questo modo si riesce ad allungare la sua conservazione per almeno due anni, se stoccato al riparo dall'aria e dalla luce». Sono in tutto 381 gli ettari coperti da uliveti sul lago d'iseo, sponda bresciana, che contano circa 100 mila piante. La nostra provincia, con i sui 2000 ettari e i suoi 400 mila ulivi, è la maggiore produttrice di olio in Lombardia, regione che conta invece 2300 ettari coltivati. In questo contesto risulta strategica l’iniziativa della Comunità Montana del Sebino Bresciano che ha attivato il servizio di analisi dell’olio di oliva.

Ogni mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12, fino al 22 dicembre, è possibile consegnare i campioni del proprio olio nella sede di Sale Marasino, per la valutazione di acidità e perossidi. Per informazioni si può contattare lo 030986314 int 4 o inviare una mail a uff.agricoltura@cmsebino.bs.it.•.