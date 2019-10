Rifiuti alla Bonfadina, il Tar ha detto «sì»

L'area è già soffocata dall'inquinamento e subirà le conseguenze negative del nuovo impianto. Ma la circostanza non è di per sé sufficiente a bocciare il progetto, né ad imporre la Valutazione di impatto ambientale. CON UNA MOTIVAZIONE destinata a far discutere, il Tar ha respinto la richiesta di Legambiente Lombardia di annullare l’autorizzazione della Provincia all'impianto di trattamento rifiuti proposto in località Bertola-Bonfadina a Cazzago dalla società Bettoni. Nell’area di 21 mila metri quadrati verranno trattate 180 mila tonnellate all’anno di macerie edilizie, ma anche terre e miscele bituminose. Fermare l'impianto perchè previsto in un contesto già ambientalmente degradato, per il Tar, sarebbe «in conflitto con il principio di proporzionalità, perchè scaricherebbe su una nuova attività economica gli oneri e la responsabilità dell’inquinamento provocato in precedenza da altri fattori stressanti». (...)

Cinzia Reboni