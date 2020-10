Risorge la storica «salita»: restyling a Fontane Vecchie

Lavori in corso a Capriolo: per il rilancio turistico e culturale del paese si parte con una nuova opera di riqualificazione. Attraverso il nuovo piano urbano si metterà mano all’intero fondo stradale, ai marciapiedi, e si andrà a ripristinare l’antica bellezza di Fontane Vecchie. Le opere riguarderanno in particolare il percorso storico della caratteristica via in salita che conduce dal cuore del paese fino al monte, dove si arriva al castello medievale, oggi sede del monastero di Santa Maria degli Angeli. «Le migliorie al caratteristico e storico percorso denominato Fontane Vecchie – ha spiega il sindaco Luigi Vezzoli - sono iniziate da tempo. Prima a carico del Comune, che ha investito 100 mila euro, poi della Regione Lombardia che ci permetterà di investire nel progetto altri 50 mila euro per il completamento delle opere urbanistiche». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

S.D.