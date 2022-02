Rovato vede la ripresa con «Lombardia Carne»

La storica manifestazione fieristica di Rovato «Lombardia Carne», dopo due edizioni sospese a causa dell’emergenza sanitaria, tra poco più di due mesi tornerà a volgersi, quasi come ai vecchi tempi al netto delle normali cautele in vigore. Doppio motivo di soddisfazione: non solo un segnale di ritorno alla tanto desiderata «normalità», ma anche una valenza economica per una fiera che è tra le più importanti del settore per la zootecnia e per le carni. «Un grande segnale di speranza - ha commentato il sindaco di Rovato, Tiziano Belotti -, ma anche un momento importante di ripresa economica verso le normali attività del nostro territorio».

L’Amministrazione comunale lo ha confermato in questi giorni: la 131edizione edizione della rassegna rovatese dedicata alle produzioni agricole e zootecniche e al mondo della gastronomia del territorio franciacortino, sarà però a ranghi ridotti e segnata ancora dalle restrizioni pandemiche. In occasione della Fiera saranno proposti diversi appuntamenti il cui programma è, forzatamente, ancora in fase di definizione. Qualcosa però è già sicuro. Un prologo ci sarà già domani al Convento dell’Annunciata di Rovato con il convivio «Visioni di Franciacorta», quarta tappa del tour della manifestazione «Franciacorta in Bianco» del Comune di Castegnato, con cui è stato siglato un importante gemellaggio, e a cui parteciperanno diversi amministratori locali, regionali e imprenditori del territorio.

Si prosegue domenica con due visite guidate al Convento. «Lombardia Carne» dà invece appuntamento a sabato 2 aprile al Centro Fiere Franciacorta, con il convegno di apertura curato da Paolo Massobrio, giornalista, scrittore e gastronomo che con altri esperti che parlerà del tema della carne e delle sue qualità nutrizionali. Domenica 3 aprile l’inaugurazione ufficiale è programmata al mattino alle 10 in presenza delle autorità regionali e locali, mentre la conclusione è prevista per lunedi 4 aprile con il termine del mercato tradizionale. Una manifestazione che si concentrerà su convegni e incontri con le associazioni di categoria, per mostre, show cooking, food truck, visite guidate, battesimo della sella e attrazioni per i più piccoli, degustazioni dei prodotti tipici e qualche novità. Per questa edizione infatti è stata proposta all’interno dell’area fieristica un’osteria tipica che permetterà ai visitatori di poter degustare prodotti De.Co. e i vini provenienti da tutta la Lombardia. Sempre domenica 3 aprile si svolgerà anche la prima edizione di «VignaStorica», una gara ciclo storica con partenza e arrivo in piazza Cavour, che attraverserà tutto il territorio della Franciacorta con biciclette d’epoca. Per tutto il mese di aprile i ristoranti di Rovato inoltre proporranno dei menù a base di Manzo all’olio De.Co, anche in abbinamento con le visite guidate alla città. •.