Caserma, un mutuo per vedere il traguardo

A Rovato la conclusione dei lavori della nuova caserma della Guardia di Finanza tiene accesa la polemica politica. Uno scontro che ha caratterizzato anche il recente Consiglio comunale, iniziato con il minuto di silenzio in ricordo di Enrica Cavalleri per anni responsabile della farmacia comunale. APPROVATO all’unanimità il Piano regolatore dei cimiteri cittadini - redatto dai tecnici di Cogeme e condiviso da Arpa e Ats -, come pure la proroga del servizio tesoreria al Credito Valtellinese, il Consiglio ha detto sì alla modifica della convenzione Eural Gnutti - astenuti PD e Rovato Civica - che assicura più tempo e modifiche per l’ampliamento nella frazione Sant’Andrea. Ad infiammare la seduta è stata la caserma, progetto che l’Amministrazione Cottinelli ha «strappato» a Palazzolo sull’Oglio e Chiari, aggiudicandosi l’asta del ministero con il quale nel 2007 è stata poi siglata la convenzione. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Giancarlo Chiari