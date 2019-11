Fiamme da un fornello Poi l’incendio distrugge l’intero appartamento

Un piccolo focolaio che poi è divampato in un incendio devastante, un rogo che non ha risparmiato quasi niente del piccolo appartamento al piano terra al civico 39 di via Lombardia, vicino alla stazione ferroviaria di Rovato. Mobilia, elettrodomestici, finestre: ogni cosa è stata aggredita e quasi incenerita dalle fiamme e dal fumo. A DARE L'ALLARME sono stati gli stessi inquilini che abitano nell’alloggio. Un incidente che si sarebbe potuto trasformare in una vera tragedia ma che, anche grazie al celere intervento da parte dei Vigili del fuoco, ha tutto sommato limitato i danni: non si lamentano feriti o persone intossicate, e anche la struttura portante della palazzina è stata messa in sicurezza per tempo. Due le squadre dei pompieri, quella di Rovato e di Brescia, che hanno lavorato assiduamente contro le fiamme per circa 3 ore. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza. L'INCENDIO a quanto pare è divampato in pochi minuti. (...)

S.DUC.