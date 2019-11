L’orgoglio agricolo sfila alla Giornata del Ringraziamento

La pioggia battente non ha intimorito le tante centinaia di persone, che non hanno mancato l'appuntamento con la 69esima edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento a Rovato. Di giallo Coldiretti si è tinta la storica piazza Cavour, che per lo speciale evento ha ospitato anche il mercato di «Campagna amica» con tanti prodotti a chilometri zero. «Il cibo non è anonimato, ma identità di un territorio»: è con questo concetto che l'assessore regionale Fabio Rolfi ha ringraziato la folla di coltivatori, presenti con i mezzi agricoli esposti in mostra per le vie del paese, simboli di un mondo rurale vivo. GIORNATA SOLENNE, con la messa celebrata nella parrocchiale di Santa Maria Assunta celebrata dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, che ha benedetto i mezzi agricoli nella piazza dove una targa in onore di don Ettore Piceni, un sacerdote sempre e vicino al mondo agricolo, dalle mani del vescovo è stata consegnata alla famiglia. (...)

Simona Duci