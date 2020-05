Staffetta tra «runners» La corsa è in solitaria

Oggi, per il mondo sportivo del basso Sebino, avrebbe dovuto essere una giornata storica. A Paratico si sarebbe dovuto disputare il Campionato italiano Master di 10 chilometri su strada: erano attesi centinaia di runners, invitati dalla società organizzatrice, l’atletica Paratico del presidente Ezio Tengattini. Non sarà così, a causa del CoVid che ha annullato tutte le gare fino ad autunno. Pazienza. Pazienza: a ravvivare la giornata ci ha pensato un altro tesserato del club giallo-azzurro, Maurizio Cretti, che ha deciso di organizzare un evento molto particolare. «Due staffette - ha spiegato - che da Paratico arriveranno al Passo del Tonale, al confine con il Trentino e a Peschiera, al confine veneto». Sono 11 gli atleti in partenza alle 6 di stamattina verso il Tonale, 7 quelli di corsa in direzione di Verona. Ognuno coprirà parte del percorso, circa 10 o 12 chilometri di corsa in solitaria, rispettando le regole, quasi tutti su piste ciclopedonali». •

AL.ROM.