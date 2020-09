Strade senza rischi, Coccaglio mette in sicurezza il suo cuore

Un investimento di 420 mila euro per la messa in sicurezza delle strade, degli attraversamenti pedonali e dei parcheggi. L’operazione avviata a Coccaglio ha attinto dai fondi pubblici stanziati da Regione e Governo per uscire dalla strettoia della pandemia. In particolare con 70 mila euro erogati dal ministero dell’Economia, annuncia il consigliere delegato alle Politiche per la rigenerazione urbana Fabrizio Rocco, si stanno riasfaltando le vie Vittorio Veneto, Adelchi Negri, don Remo Tonoli, Don Primo Mazzolari, vicolo Ospedale Vecchio, via della pista ciclabile del parco degli Alpini e di alcuni segmenti di via Viassola. «ENTRO LA FINE di ottobre - rimarca Rocco -, apriranno i cantieri per la posa del nuovo asfalto in viale Enrico Mattei, via Papa Giovanni XXIII, via Francesca, dell’ingresso di viale del Lavoro e dell’Industria. Al via anche l’allestimento della nuova segnaletica». In questo caso saranno impiegati i 120 mila euro finanziati dalla Regione. (...)

Paolo Tedeschi