Treno deraglia a Iseo: venti passeggeri a bordo, tutti illesi

Allarme sui binari sulla Brescia-Iseo-Edolo: un treno è deragliato poco dopo le 16.30 di sabato 10 dicembre nei pressi della stazione di Iseo. Una ventina le persone a bordo del convoglio, che, secondo quanto riferito da Trenord, sono tutte illese, anche se un po' spaventate.

Il racconto dei passeggeri

"Eravamo appena ripartiti e il treno ha iniziato a vibrare e a fare rumori strani, poi un botto - è il racconto dei passeggeri -. Un ragazzo ha tirato il freno d'emergenza e ci ha salvati tutti. Il treno infatti stava prendendo velocità e, secondo noi, il macchinista non si era accorto di cosa stava succedendo".

Le accuse a Trenord: nessun aiuto

Un'altra passeggera sottolinea la scarsa assistenza ricevuta. "Siamo qui da oltre un'ora al freddo, nessuno ci ha aiutati e nessuno ci ha detto nulla. Abbiamo sentito che ci dovrebbe essere un autobus sostitutivo, ma finora non si è visto".

La comunicazione ufficiale

A deragliare è stato il treno numero 969 (Breno 15.25-Brescia 17.03), che tecnicamente "è sviato mentre usciva a bassa velocità dalla stazione di Iseo in direzione Brescia - specifica un comunicato ufficiale -. Le cause sono in accertamento. Nessun viaggiatore è rimasto ferito. I 20 passeggeri a bordo sono scesi dalle carrozze che non hanno subito inclinazione e sono stati accompagnati alla stazione di Iseo, distante pochi metri dal luogo dello svio. A loro disposizione è stato messo un autobus sostitutivo".

I soccorsi sul posto

Sul posto sono giunti vari mezzi di soccorso: ambulanze e vigili del fuoco. Dalle prime comunicazioni dei nostri cronisti appena arrivati nel punto del deragliamento viene confermato che l'incidente è avvenuto a poca distanza dalla stazione: il convoglio era infatti appena ripartito dopo la sosta.

Notte di lavoro per gli operai

Da appurare se si sia trattato di un cedimento o del malfunzionamento di uno scambio, oppure ancora d'altro. La linea ferroviaria è interrotta e i treni che avrebbero dovuto transitarvi sono stati già soppressi. "Questa notte - conclude la scarna nota ufficiale - i tecnici saranno a lavoro per rimuovere il treno e ripristinare la linea".

La linea ferroviaria lungo il lago

La ferrovia Brescia-Iseo-Edolo è una linea ferroviaria isolata che collega la città di Brescia al lago d'Iseo e alla Valle Camonica. È di proprietà della Regione Lombardia, a scartamento ordinario e priva di elettrificazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO