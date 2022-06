Trota gigantesca catturata nel lago d'Iseo: "Lunga un metro, pesante 20 kg"

Non ci poteva credere, Pierluigi Belotti, l'autore della cattura record che ora andiamo a descrivere e che si può osservare nelle foto qui sopra. "Sabato 25 giugno 2022 - racconta il nostro lettore di Darfo Boario, 56 anni - ho pescato a Sarnico, nel lago Sebino, una trota ibrido di marmorata da 20 chilogrammi per 100 centimetri di lunghezza. Si tratta - asserisce il pescatore - della trota più grande pescata finora in Italia e la seconda più grande al mondo". Non siamo in grado di appurare al volo se queste due ultime affermazioni siano completamente veritiere. Certo il pesce è enorme e lascia a bocca aperta. Da una rapida ricerca online, risultano altre trote giganti catturate in Italia, grandi quanto o quasi quanto quella del nostro pescatore camuno, ma non risulta esistere una "classifica" ufficiale: sull'omologazione del record, per così dire, diciamo che si sta lavorando.