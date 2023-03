Al Garden arriva il film sul pianeta malato

Dodici registi di tutto il mondo hanno cercato di creare connessioni tra gli esseri umani e gli animali parlando di biodiversità, cambiamento climatico e rischi per le risorse idriche. Ci hanno provato realizzando «Interactions - When cinema looks nature», il film che sarà proiettato venerdì alle 20 nel cinema Garden di Darfo su iniziativa degli assessorati a Cultura e Ambiente della Comunità montana. La proiezione si terrà alla presenza della curatrice del film, Adelina von Fustenberg, la persona che è riuscita a raccogliere dodici autori per una riflessione sullo stato del clima e del pianeta Terra. Sarà un appuntamento a ingresso libero che offrirà anche l’occasione per un confronto sulle condizioni della biodiversità in Valcamonica: un territorio che, lo ricordiamo, è inserito in una Riserva della Biosfera. Prima del film ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Dario Colossi e degli assessori comunitari Massimo Maugeri e Mirco Pendoli. Poi le presentazioni di Guido Calvi, responsabile del servizio Ambiente e Parco dell’Adamello della Comunità montana, e di Stefano Boccalini, direttore artistico del progetto «Ca’Mon» nel cui ambito si inserisce la proiezione. L’ingresso è gratuito. C.Ven.