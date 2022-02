Al volante ad alta quota Guida sicura al Tonale

Si chiama «altiporto», ed è una pista piazzata nel comprensorio del Tonale utilizzata prevalentemente durante la bella stagione da piccoli aerei da turismo. E in inverno? Da qualche anno si trasforma in una pista di ghiaccio e neve lunga circa un chilometro, sulla quale, oltre ai test svolti dalle principali case automobilistiche, un istruttore di Temù tiene lezioni teoriche e pratiche di guida sicura rivolte soprattutto alle persone che hanno poca dimestichezza con terreni ghiacciati e innevati. La scuola guida all’aria aperta è circondata da alcune delle più belle vette della Lombardia e del Trentino Alto Adige. Rivolgendo lo sguardo a Est, quando le giornate sono terse in distanza si possono ammirare alcune guglie delle Dolomiti, a Sudest si eleva la Presenalla e le cime (tutte attorno ai 3000) che le fanno da corona. A Ovest i monti della Valcamonica, mentre a Nord si stagliano il Tonale Orientale e il Torrione d’Albiolo. «Ho scelto questo luogo incantato per creare il circuito perché fin da piccolo amo questi scorci montani - spiega Ottorino Menici -. Sono un istruttore professionista e nella mia vita mi è capitato purtroppo di vedere moltissime persone che si sono fatte male o che hanno perso la vita in incidenti, anche in casi in cui con un poco di esperienza in più avrebbero potuto evitarli. Così un giorno, dopo aver assistito all’ennesimo schianto mortale, ho deciso di creare questa realtà per insegnare alla gente come si conduce un veicolo sulla neve, sul fango e in tutte le situazioni di scarsa aderenza. Quest’anno purtroppo la neve ci fa soffrire - aggiunge Menici - perché finora non ne è caduta molta, ma i nostri allievi si possono cimentare su una superficie ghiacciata. È vero che ormai l’elettronica domina, tra Abs e altri strumenti che ci facilitano la guida, ma in certe condizioni la differenza la fa ancora il pilota». Da queste parti spesso sono ospiti anche numerosi volontari delle associazioni di protezione civile o dei gruppi che si dedicano al soccorso sanitario. «Personalmente credo molto nei volontari - afferma l’istruttore -: li vediamo operare sulle strade o, come negli ultimi giorni, nei boschi alle prese con le fiamme. Uomini e donne che generosamente mettono parte del loro tempo a disposizione della collettività, rischiando anche la loro incolumità quando magari sono alla guida di ambulanze e fuoristrada, perché non tutti sanno come condurli nel migliore dei modi. Per questo, insieme ai miei ragazzi, abbiamo deciso di aiutarli, mettendo a loro disposizione tutta la nostra esperienza». Infine, anche se come sottolineato da Menici le strade non sono ricoperte di neve, qualche consiglio per la nostra sicurezza quando ci mettiamo al volante d’inverno. «Il primo fattore essenziale è essere concentrati: lo ripeto più volte a ogni ciclo di lezione. Conoscere il terreno è altrettanto importante, così come gli pneumatici invernali fanno davvero la differenza. Poi non sovraccaricare i veicoli e se dobbiamo affrontare un tratto impervio che non conosciamo - conclude l’esperto -, è meglio scendere e controllare che sotto il manto nevoso non ci siano placche di ghiaccio. Tutte cose che spieghiamo nei nostri corsi». •.