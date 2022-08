Angeli del fango Il grazie del paese arriva in Adamello

Sandro Simoncini è un architetto che vive a Niardo, e nella vita è insegnante, cultore di storia dell’arte, scrittore e amante della montagna. Questa sua ultima passione gli ha fatto maturare un’idea che poi ha concretizzato in questi giorni: come tutti è stato particolarmente colpito dall’evento alluvionale dello scorso 27 luglio, ma anche impressionato dalle centinaia di volontari che nei giorni successivi sono accorsi in paese per aiutare le famiglie e i titolari delle attività commerciali danneggiate dall’enorme colata di sassi, massi e fango. Così l’insegnante, che ha al suo attivo già alcune originali realizzazioni, ha voluto rendere omaggio all’impegno delle tante persone arrivate per dare una mano nella ricostruzione, ma anche dei Vigili de fuoco e di coloro che a vario titolo hanno offerto (e stanno offrendo) un grosso aiuto nelle opere di pulizia, rimozione di materiali e di sistemazione e di ripartenza di Niardo. Per farlo ha raccolto proprio un pezzo di legno trascinato a valle dalla frana e levigato dall’acqua, lo ha forato alle stremità facendovi passare un cavo e poi vi ha fissato una targhetta sulla quale ha inciso «Alluvione Niardo 28-7-2022 Grazie a tutti i volontari». L’architetto però non si è limitato alla realizzazione: ha anche voluto collocare questo simbolo di gratitudine sulla vetta dell’Adamello. Con il figlio Andrea e l’amico Paolo ha raggiunto i 3.539 della cima, e ha piazzato il tronchetto accanto alla croce e alla campana che caratterizzano il sito, insieme alla lastra dell’Ana sulla quale è incisa la celeberrima preghiera dell’alpino. Da lassù attraverso la scritta incisa sulla targhetta Sandro Simoncini ha ribadito l’apprezzamento per tutti i soccorritori di un paese in ginocchio in sintonia con la riconoscenza espressa dal sindaco di Niardo Carlo Sacristani, che attraverso il tabellone elettronico luminoso del Comune da giorni rivolge un triplice «grazie». Nelle zone interessate dall’alluvione ieri sono iniziati i sopralluoghi della Protezione Civile nazionale con i tecnici regionali: ha interessato Niardo, Braone, Losine e Ceto. Il danno in Lombardia è stimato in 171 milioni, di cui oltre 120 milioni in Valle.•. L.Ran.