Approccio ai tesori in alta quota: la Lega Montagna Uisp fa scuola

Grazie all’affiliazione al Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, può organizzare corsi di avvicinamento alla montagna. E ne ha già organizzati due, nel 2018 e nel 2019 la Lega montagna dell'Uisp di Brescia, sodalizio fondato nel 1982. «Per il primo corso, un successo, ci siamo appoggiati all'Uisp del Veneto - racconta Claudio Mangili -. Con il secondo, la scorsa primavera, abbiamo fatto tutto da soli». Hanno partecipato sia giovani che anziani e «per alcuni di questi ultimi - continua Mangili - è stato come vivere una seconda giovinezza. Temi del corso sono stati l'approccio filosofico alla montagna, l'importanza della sicurezza, il primo soccorso, la cartografia e l'orientamento. Non ultima la corretta preparazione dello zaino per la quale il cellulare non è di sicuro la cosa più importante». (...)

