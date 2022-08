Artisti del legno in trasferta col buio della guerra nel cuore

Mentre impugnavano gli attrezzi per portare a termine l’opera che avevano immaginato, dal loro sguardo trasparivano la gioia e l’emozione di poter mostrare al pubblico le loro capacità artistiche, e apprezzavano gli incoraggiamenti delle persone rispondendo con un sorriso. Conservando però un peso sul cuore per la situazione davvero critica che li aspettava al loro ritorno in un paese da sei mesi dilaniato da un conflitto bestiale. Tra i 22 scultori provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte alla settima edizione di «Lignum summer art», a Edolo, c’erano anche Igor Tkachivskyi e Inna Tkachivka, marito e moglie di Ivano Frankivsk, una città dell’Ucraina di circa 220mila abitanti situata nella parte occidentale del Paese, a diverse centinaia di chilometri dal fronte della guerra in corso ma costantemente nel mirino dei missili russi. Nonostante la guerra che ha costretto tutti gli uomini validi a imbracciare le armi, grazie alle sue doti artistiche Igor è riuscito finora a evitare di essere inviato al fronte, e dopo ripetute richieste è riuscito a ottenere uno speciale permesso di espatrio per poter partecipare al simposio edolese. «L’anno scorso avevo fatto domanda di partecipazione a vari concorsi internazionali - racconta attraverso Anna Miroschnichenko, una ragazza nativa di Karkiv ma residente da anni a Edolo -. Quando Ivan (Mariotti, lo scultore malonnese ideatore dell’evento) a fine giugno mi ha telefonato per sapere se fossi stato presente alla rassegna gli ho riposto che ancora non potevo confermare la mia presenza. Pochi giorni dopo sono riuscito ad avere il via libera dal ministero della Cultura, e il 2 agosto siamo partiti in auto arrivando a Edolo all’ultimo minuto. Ho ricevuto un invito per un concorso a ottobre che si terrà in Germania, quindi devo chiedere di nuovo il permesso e non so come andrà a finire. Forse dovrò andare a combattere, chissà?».

La moglie spiega che nonostante la distanza dal teatro di guerra la situazione nella loro città è allarmante: «È stata bombardata tre volte dai russi. Siamo molto preoccupati, anche se ci troviamo nelle retrovie: il pericolo c’è sempre e le sirene suonano 2-3 volte al giorno. Tutta l’Ucraina sta vivendo gli orrori di questo scontro insensato e nella nostra zona arrivano ogni giorno centinaia di rifugiati dall’Est del Paese, in particolare da Donetsk e Lugansk». Il marito aggiunge che il desiderio di tutto il popolo ucraino è che la guerra finisca presto, «anche perché i nostri connazionali che sono rimasti nelle zone sotto l’occupazione russa soffrono tanto, non sappiamo in realtà cosa stanno subendo e siamo angosciati solo a immaginarlo. È una terribile tragedia per queste persone, perché i russi stanno distruggendo tutto». Anche la moglie auspica che le armi tacciano prima possibile e sogna un futuro di pace per tutti i popoli: «Io e mio marito siamo scultori e siamo felici di essere riusciti a venire a Edolo a raccontare a tutti che siamo ucraini, abbiamo talento, siamo orgogliosi, siamo forti, e che il nostro Paese merita di essere libero, democratico, che vuole far parte dell’Europa e dell’Unione europea». In lacrime, Inna conclude ringraziando il popolo e il Governo italiani per l’aiuto fornito all’Ucraina: «Siamo grati a tutti voi amici italiani. Tra poco io e Igor rientreremo nella nostra casa e ci auguriamo che cessino gli scontri e che i russi si ritirino, perché da questo dipendono la pace e la tranquillità di tutta l’Europa». •.