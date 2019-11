Ragazzi con disabilità «Oltrecasa» si allarga e inventa i laboratori

È un progetto umanitario tutto bornese, l’hanno battezzato «Oltrecasa», e arrivati alla boa del primo anno di vita, i promotori (un’associazione omonima) hanno deciso di regalarsi una nuova inaugurazione. Si chiamerà «Spazio oltrecasa», e trova posto nei locali dell’ex albergo Trieste in piazzetta Roma. L’obiettivo è lo stesso di quello che ha fatto nascere, esattamente un anno fa, il temporary shop di via Vittorio Veneto: aiutare (gratuitamente) i ragazzi con disabilità del territorio a diventare autonomi attraverso la sperimentazione, in questo caso di laboratori, per lo più di cucina, e l’assunzione di nuove responsabilità. Il negozio del riuso continua a esistere e in un anno ha raccolto grandi soddisfazioni. Per questo i vertici dell’associazione hanno pensato a un nuovo step, sempre sulla scorta dello slogan «Diamoci una seconda mano». (...)

C.VEN.