Strada del Crocedomini, dopo il danno la beffa

Ha davvero dell’incredibile la vicenda della strada che da Breno sale al Crocedomini, un problema che dura da otto mesi: era stata chiusa a causa del gran vento dell’ottobre scorso con caduta di alberi e una frana, ma per ripristinarla il cantiere è in funzione proprio adesso, in piena stagione turistica, con gravi danni per l’economia locale. INVIPERITI i rifugisti e gli albergatori che da dicembre chiedevano di iniziare i lavori alla svelta e che adesso, invece registrano una diminuzione del giro d'affari del 40% per il Rifugio Tita Secchi, del 60% per l'Albergo Blumon Break, del 70% per il Ristorante Crocedomini e del 90% per il Rifugio Tassara. «Pensare che dopo un evento analogo in Veneto e Trentino, gli alberi crollati sulle strade li hanno spostati in pochi giorni: l'inerzia bresciana fa venire la rabbia». È lo sfogo di Alda De Petri collaboratrice del Tita Secchi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Fausto Camerini