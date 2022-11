Cambio in caserma Cossetti al vertice

Cambio al vertice alla stazione dei carabinieri di Vezza d’Oglio. Dal 1° novembre l’incarico di comandate è stato assunto dal maresciallo maggiore Simone Cossetti, 50 anni, originario delle Marche, laureato in scienze politiche. Il neo comandante subentra al pari grado Luca Davanzo assegnato a metà estate con lo stesso incarico a Capo di Ponte. Arruolatosi nell’Arma nel 1997 vincendo il concorso come carabiniere, l’anno successivo Cossetti risulta tra i vincitori del concorso per allievi marescialli e ottiene il grado nel 2000 dopo un biennio di formazione prima alla scuola di Velletri e poi a quella di Vicenza. Al termine del corso è stato destinato alla Compagnia di Breno e fino al 2006 alla stazione di Cevo. Dal 2006 al 2013 a Piancogno e poi per 4 anni a Breno; nel 2017 l’incarico di vice comandate a Cedegolo. Al maresciallo Cossetti sono stati espressi i migliori auguri di buon lavoro dai sindaci e dalle comunità di Vezza d’Oglio, Monno, Incudine e Vione, paesi nei quali ha giurisdizione la caserma intitolata alla medaglia d’argento Luigi Tosetti, comandate della caserma di Edolo morto il 15 marzo del 1945 sul Mortirolo combattendo tra le fila delle Fiamme Verdi.•. L.F.