Casa di comunità? Nell’attesa arriva il punto prelievi

Lo scoprimento della targa e i discorsi hanno accompagnato finalmente la concretizzazione, a Cedegolo, del punto prelievi. Il nuovo servizio, atteso da tempo e istituito dall’Asst di Valcamonica in sinergia con la fondazione Fratelli Bona di Capodiponte, è stato ricavato al piano terra dell’edificio della scuola elementare e sarà operativo da dopodomani e poi ogni lunedì, con la presenza di personale amministrativo e infermieristico dalle 7 alle 9. «Quello inaugurato oggi non è altro che il primo tassello che ci porterà a breve alla realizzazione della Casa di comunità - ha commentato soddisfatto il sindaco Andrea Pedrali -: un’iniziativa perseguita da due amministrazioni, che all’inizio, quasi dieci anni fa, avevamo chiamato Casa della salute. È variato in parte il nome ma non la sostanza. Dalle ultime informazioni in mio possesso posso dire che la fase progettuale è ormai conclusa, i finanziamenti regionali sono stati stanziati e quindi i lavori dovrebbero partire entro la fine dell’anno». A margine della cerimonia cedegolese, il direttore dell’Asst, Maurizio Galavotti, ha confermato anche il prossimo avvio del cantiere di un’altra Casa di comunità in alta valle, quella di Edolo, che sarà abbinata all’ospedale: un investimento complessivo da parte di Palazzo Lombardia che sfiora i 9 milioni. «Si tratta dell’ennesimo sviluppo di questo presidio sanitario - ha chiarito il dirigente della sanità camuna - che nei propositi della nostra direzione è sempre stato considerato non solo una importante struttura per la comunità locale, ma anche e soprattutto un servizio indispensabile e fondamentale per i turisti, in particolare per quelli che d’inverno affollano le piste da sci di Pontedilegno-Tonale e di Aprica-Corteno».•. L.Febb.