Centro storico e servizi del parco: parte il restyling

L'obiettivo è di riqualificare il centro storico del paese: per questo, il Comune di Pisogne ha dato il via ai lavori di rifacimento della pavimentazione e dell'impianto di illuminazione di alcune vie e piazzette del borgo. Sul piatto ci sono 755mila euro, messi a disposizione per il 90 per cento da Regione Lombardia, nell'ambito del bando «Borghi storici». Il progetto è suddiviso in due lotti: il primo riguarda gli interventi in Collaela, il quartiere più antico del paese, e la via di collegamento tra la piazza principale ed il parco comunale; il secondo invece è relativo alla sostituzione della copertura dell'arena all'interno del parco, luogo di manifestazioni, convegni e serate danzanti. «Si tratta di un intervento volto a rendere ancora più bello il nostro centro storico - ha sottolineato il sindaco Federico Laini - verrà sostituito l'asfalto presente in alcune vie centrali con una pavimentazione di pregio, in continuità con i restanti vicoli e con la piazza». Si diceva, sarà interessata anche la via che conduce al parco: «L'intenzione, in questo caso, è quella di accompagnare i cittadini e i turisti alla scoperta della nostra splendida area verde, considerata da tutti come una risorsa davvero invidiabile». Per la posa della pavimentazione, è stato necessario stendere il progetto coinvolgendo i gestori dei sottoservizi, in modo particolare Acque Bresciane ed Erogasmet. Toccherà infine all'impresa Fasanini, aggiudicataria dei lavori per conto del comune, partire con la posa della nuova pavimentazione. «Vi sarà poi un intervento anche sull'illuminazione di alcune vie del centro, per rendere il Torrazzo e la Collaela ancora più belle e più sicure - ha continuato Laini - verranno integrati, ed eventualmente sostituiti, i corpi illuminanti a lanterna di modello urbano ottocentesco già presenti, convenzionalmente reputati più idonei a interpretare la spazialità dei contesti antichi». «La zona del centro storico negli ultimi anni è stata oggetto di un triste spopolamento - ha chiuso l'assessore ai lavori pubblici Claudia Zanardini - ci auguriamo che questi interventi possano essere l'inizio di una nuova fase che vada in controtendenza rispetto al passato, con la speranza che poi i privati decidano di investire sugli edifici di una zona con moltissime potenzialità ad oggi assolutamente non sfruttate».•. © RIPRODUZIONE RISERVATA