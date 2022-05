Comunità montana e Bim fanno i conti

Meno di un’ora sono durate, lunedì sera, le assemblee dei rappresentanti di Comunità montana e Consorzio Bim. I punti all’ordine del giorno delle rispettive sedute sono stati tutti approvati all’unanimità. Tra gli argomenti più qualificanti, c’erano i rendiconti di gestione degli enti riferiti al 2021 e un paio di variazioni al bilancio per l’esercizio in corso. Non c’è stata alcuna replica da parte dei sindaci e dei loro delegati alle puntuali elencazioni dei numeri fatte dagli assessori Cristian Farisé per la Comunità montana e Ida Bottanelli per il Consorzio Bim e, quindi, le sedute come detto sono arrivate rapidamente a conclusione. «Un bilancio che è anche frutto della sinergia e della collaborazione con i Comuni - dice Farisè e con l’avanzo (circa 900 mila per la Comunità montana, più o meno altrettanti per il Bim) andremo a implementare tutte le operazioni che abbiamo avviato sul territorio». «La salute economica degli enti è ottima» osserva il presidente dei due enti Alessandro Bonomelli. Nel suo articolato intervento a commento del rendiconto il presidente Bonomelli ha sottolineato che il 2021 è stato un anno di emergenze, segnato non solo dalla pandemia ma da una serie di vicende internazionali che hanno cambiato la percezione dei fatti. «Per superare questa nuova sfida gli Enti comprensoriali dovranno mostrare capacità di stare insieme, di costruire un percorso di unità come territorio, in un dialogo aperto e franco con gli enti superiori, in particolare con regione Lombardia» rimarca Bonomelli.•. L.Feb.