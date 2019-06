Cremazione, qualcuno ha paura delle ceneri

E se nelle Pm10 della Valcamonica viaggiasse un po’ dello zio o del nonno? L’ipotesi turba le coscienze di una classe politica che sembra in bilico tra cecità ambientale e bigottismo finto religioso. È stato chiaro nel recente passato, quando diverse ipotesi relative alla creazione di nuovi impianti di cremazione delle salme, preziosi per evitare le «code» causate da una richiesta crescente e dalla carenza di impianti, hanno stimolato la definizione di scenari apocalittici legati al presunto inquinamento dei forni. Crociate finto ambientaliste in un territorio, quello camuno, costellato di bombe ecologiche industriali di vecchia e vecchissima data rispetto alle quali nessuno ha mai avuto niente da dire. Meglio la polvere di grafite e l’amianto delle ceneri dello zio? Intanto a Piancamuno ci riprovano, e mettono le mani avanti prevedendo l’impianto nella zona industriale. Polvere più, polvere meno...

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola